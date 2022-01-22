تجمع المهنيين يدعو للخروج في مليونية 24 يناير

الخرطوم : السوداني

دعا تجمع المهنيين السودانيين، العاملات والعاملين بأجر وكافة القطاعات المهنية والنقابية إلى المشاركة الواسعة والفاعلة في مليونية الرابع والعشرين من يناير.

وأكد التجمع في بيان أن مليونية الوفاء للشهداء التي انطلقت الخميس الماضي، كانت أحد ملاحم من الجسارة والبطولة التي ظل يسطرها الشعب السوداني.

وأكدت عبرها جموع الثائرات والثوار بأن الطريق إلى الدولة المدنية آتٍ لا محالة لبناء مستقبل أفضل يحترم فيه التنوع والتعدد ويحتكم فيه للديمقراطية القادمة من خلال الفعل الثوري لبناء تاريخ جديد قائم على الحرية والديمقراطية والعدل والمساواة.