*(تماسك الجبهة الداخلية) أول قاعدة لاستقرار الدول والأوطان كبيرها وصغيرها، تفتت الجبهة الداخلية وتراكم خلافاتها وصراعاتها يقود إلى نتيجة واحدة فقط دون أي خيارات أخرى وهي (التشظي).

*المريخ وطن وشعبه يجسد أمة، وكلنا نعبر عن ذروة العشق لهذا الكوكب الأنيق بعبارة خالدة في دفتر عشق الأحمر (المريخ ليس فريقًا نشجعه ولكن وطن نسكنه)، والأوطان تنهض وتتطور وتسمو بمعاول أبنائها وجهودهم وتماسكهم ووحدتهم واتحادهم، وتحافظ على مسيرة تواصل الأجيال بحكمة الكبار ورؤيتهم الثاقبة في بناء جدار يحفظ الكيان من سيول الأعداء وكوارث الزمان والأمكنة.

*مجلس المريخ الوليد في حاجة للتماسك أكثر ونبذ الخلافات للمحافظة على تماسك الجبهة الداخلية، كل التفلتات التي تحدث هنا وهناك وآخرها تسريب تسجيلات صوتية من داخل قروب مجلس الإدارة بتطبيق واتساب تعتبر وليد شرعي لتلك الخلافات(المكتومة والمعلنة)، ورغم أن مجلس الإدارة قد تجاوز هذه التسجيلات إلا كما نتمنى فتح تحقيق حول الأمر وكشف من قام بذلك العمل القبيح للعظة وعدم التكرار مستقبلًا.

*بوادر الخلافات بين أعضاء مجلس الإدارة يؤثر مباشرة على استقرار الكيان وتماسك قطاعات العمل وتناغمها وانصهارها في بوتقة واحدة، تماسك الكيان الأحمر يبدأ بإنهاء الخلاف بين أعضاء مجلس الإدارة، وهي خلافات منظورة ومؤكدة.

*يمكن لأي عضو مجلس إدارة نفي الخلافات، ولكن الواقع بأن هناك مشاحنات وتنافرًا واضحًا بين عدد من أعضاء المجلس، وتلك المشاحنات تأخذ وقتًا وجهدًا على حساب العمل والقضايا المدرجة على جدول الأعمال.

*لازال العشم في انتفاضة مجلس الإدارة قائمًا و جماهير المريخ التي تدافعت وتكاتفت من أجل طرد رموز الفشل والضياع الإداري بقيادة الكارثة سوداكال، لا زالت تثق في قدرة الكوكبة الحالية من المنظومة الإدارية على تحقيق الطموحات وتنفيذ برنامج الجمعية العمومية التاريخية وتطهير الديار المريخية من الدخلاء والبلهاء و رموز الفشل والدمار وبداية عهد إعادة الإعمار.

*جماهير المريخ تسأل وتلح في السؤال عن موعد تسليم الإستاد وخطة إعادة الإعمار وغيرها من الأمور التي تنتظر إجابات شافية وقوية وفورية من مجلس الإدارة.

*جماهير المريخ تنتظر توطين الشرعية ومخرجات الديمقراطية، وإزاحة الدخلاء وتطهير ونظافة القلعة الحمراء، جماهير المريخ تنتظر تنفيذ البرنامج الذي تراضى عليه كل أبناء القبيلة الحمراء.

*إضافة أخيرة:

جماهير المريخ تنتظر الحلول لا الخلافات..