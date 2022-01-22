المالية تصدر أمر التخويل بالصرف على موازنة العام المالي 2022

الخرطوم: السوداني

أصدرت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، أمر التخويل بالصرف على موازنة العام 2022.

وتمّت إجازة موازنة العام المالي 2022 والقوانين المصاحبة لها من قبل السلطة التنفيذية والتشريعية المُؤقتة، وذلك بموجب قانون الاعتماد المالي للسنة المالية 2022.

وترتكز موازنة العام المالي على تحسين معاش الناس وإرساء دعائم السلام وإنفاذ الإصلاحات الاقتصادية وإعادة التوازن للقطاع الخارجي وتعزيز دور القطاع الخاص والشفافية والحوكمة وإصلاح الخدمة المدنية والتي تتطلب توفير موارد مقدرة وانتهاج سياسات راشدة، وتسعى أيضاً موازنة العام المالى لتحقيق منظومة مترابطة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي جسّدتها ثورة ديسمبر العظيمة.

وأوضح السيد عبد الله ابراهيم علي وكيل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي أنه بموجب أمر التخويل بالصرف على مُوازنة الحكومة ولتحقيق أهدافها، لا بد من الالتزام بضوابط تنفيذها والالتزام بمبدأ الشفافية المالية.