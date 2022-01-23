المحكمة العليا تصدر قرارًا بعودة العشرات من مفصولي وزارة الخارجية للعمل

الخرطوم: السوداني

أصدرت المحكمة العليا، اليوم الأحد، قراراً بإلغاء قرار لجنة إزالة التمكين بإنهاء خدمة ١٠٣ من السفراء والدبلوماسيين والإداريين من وزارة الخارجية في العام 2020م.

وقضى قرار المحكمة العليا بعودة جميع المفصولين الى عملهم بوزارة الخارجية وإبطال كل الآثار القانونية المترتبة عليه منذ تاريخ صدوره.

وشمل القرار إرجاع 102 من موظفي السلك الدبلوماسي في وزارة الخارجية، منهم ٤٨ سفيراً و٣٥ دبلوماسياً و١٩ إدارياً الى عملهم على الفور، مطالباً الوزراء وجهات الاختصاص في الدولة وضع القرار موضع التنفيذ.

واعتبر رئيس لجنة المفصولين تعسفياً من وزارة الخارجية، السفير عبد الغني النعيم، أنه يوم مشهود في تاريخ سلك العمل الدبلوماسي لتحقيق العدل والإنصاف لمن تعرّضوا للظلم والفصل دون مسوغ قانوني.

من جانبه، قال محامي المفصولين، سراج الدين حامد، لا تكتمل الفرحة إلا بصدور قرار آخر من المحكمة بشأن عودة ١٥ من السفراء فصلتهم لجنة التمكين.

في وقت، قال فيه الناطق الرسمي باسم المفصولين، السفير خالد موسى، إن قرار المحكمة العليا بعودة السفراء والدبلوماسيين والإداريين للعمل بوزارة الخارجية تمثل دفعة قوية للعمل الوطني في السلك الدبلوماسي، مؤكداً أنهم يعودون بقلب مفتوح دون احن أو مرارات للمساهمة مع زملائهم في الخدمة لتحقيق أهداف السياسة الخارجية والمصلحة الوطنية العليا.