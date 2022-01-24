عاجل.. لجنة أطباء السودان المركزية: ارتقت قبل قليل روح شهيد ثانٍ لم يتم التعرف على بياناته بعد، إثر إصابته برصاصة في الرأس خلال مشاركته في مليونية 24 يناير بمواكب مدينة الخرطوم، ليرتفع عدد الشهداء إلى 75 شهيداً منذ يوم الانقلاب وحتى هذه اللحظة