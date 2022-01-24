عاجل.. لجنة أطباء السودان المركزية: ارتقت قبل قليل روح شهيد ثانٍ لم يتم التعرف على بياناته بعد، إثر إصابته برصاصة في الرأس خلال مشاركته في مليونية 24 يناير بمواكب مدينة الخرطوم، ليرتفع عدد الشهداء إلى 75 شهيداً منذ يوم الانقلاب وحتى هذه اللحظة أخبار السودانأهم الاخبار By alsudani On 24 يناير, 2022 7:36 م - 0 شارك نشر الخبراضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)