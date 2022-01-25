سياسات جديدة للذهب وتخصيص 70% من حصائل صادرته لشراء السلع

المالية : إلغاء الضمان العيني لذهب الصادر بغرض التصنيع

الخرطوم : ابتهاج متوكل

أصدر وزير المالية د. جبريل ابراهيم قراراً بتنظيم عمليات صادر الذهب.

ونص القرار على تخصيص 70% من حصائل الصادر للسلع الاستراتيجية و30% للسلع الضرورية و إلغاء الضمان العيني لذهب الصادر بغرض التصنيع الاستعاضة عنه بضمانات أكثر يسرًا وخفض الرسوم التي تتحصل عليها الشركة السودانية للموارد المعدنية من ألف جنيه للجرام إلى أربعمائة جنية للجرام .

وشمل القرار الذي يأتي فى إطار جهود تحقيق الاستقرار المطلوب فى سعر الصرف وسوق النقد الأجنبي العمل على توزيع استخدامات حصائل صادر الذهب لتغطي السلع الاستراتيجية والسلع الضرورية على أن تقوم وزارة التجارة ومصفاة الخرطوم للذهب بخفض رسوم التصفية ومراجعة كافة الإجراءات المتعلقة بالعيار والفترة الزمنية للتصفية والتموين بتحديد قوائم السلع الضرورية المستحقة لتخصيص حصائل صادر الذهب إلى جانب تكثيف مزادات بنك السودان المركزي لبيع النقد الأجنبي وتوسيع قائمة السلع المستحقة للتمويل عبر المزادات.