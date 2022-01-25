استئناف صناعة أعمدة الكهرباء بالبلاد

الخرطوم: السوداني

استأنف مصنع نور لأعمدة الكهرباء الحديثه العمل بعد توقف دام لعام و نصف بسبب توقف استيراد المواد الخام والإسبيرات بالإضافة إلى جائحة كورونا.

و استأنف المصنع انتاجه من الأعمدة لمختلف المقاسات ، حيث يبلغ الإنتاج اليومي للمصنع 60 عمودًا مع إمكانية أن يصل إلى 80 عمودًا حال استيراد بعض الإسبيرات الخاصة بالماكينات لضمان استمرارية العمل.

و قال مدير المصنع ؛ إسماعيل ابراهيم محمد إن العاملين بالمصنع بذلوا جهدًا مقدراً في صيانة الماكينات و قوالب التصنيع مؤكدًا وجود (423) طنًا من السيخ بالمصنع تكفي للعمل لمدة ستة أشهر و أضاف ” العاملون بالمصنع يعملون بنظام الوردية الطويلة للإنتاج و الوردية الليلية للتحضير وإنشاء الهياكل ومواصلة العمل ليلًا و نهارًا لسد حاجة البلاد من التمدد الشبكي للكهرباء بولايات السودان.