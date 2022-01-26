الدولار يعاود الصعود لـ(498) جنيهاً للبيع في الموازي

الخرطوم :الطيب علي

عاودت أسعار العملات الأجنبية ارتفاعها أمام الجنيه بعد موجة من الانخفاض جراء قرارات وزارة المالية الخاصة بتنظيم الذهب.

وطبقاً لمتعاملين تحدثوا لـ(السوداني) فإن سعر البيع للدولار سجل خلال تعاملات الثلاثاء (498) جنيهاً، مقارنة بـ(480) جنيهاً الاثنين، فيما سجل سعر البيع للريال السعودي (130) جنيهاً، والدرهم الإماراتي (132) جنيهاً. وأرجع المتعاملون ارتفاع أسعار العملات الأجنبية لنقص المعروض وزيادة الطلب، رغم قرارات وزارة المالية الخاصة بتنظيم صادر الذهب. وكان وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، جبريل إبراهيم، أصدر قراراً وزارياً، الاثنين لتنظيم عمليات صادر الذهب، بجانب تحقيق الاستقرار المطلوب في سعر صرف الدولار أمام الجنيه السوداني، ونص القرار الوزاري على توزيع استخدامات حصائل صادر الذهب لتغطي السلع الإستراتيجية والسلع الضرورية، بتخصيص (70%) من حصائل الصادر للسلع الإستراتيجية، وتخصيص (30%) من حصائل الصادر للسلع الضرورية، وأن تقوم وزارة التجارة والتموين بتحديد قوائم السلع الضرورية المستحقة لتخصيص حصائل صادر الذهب، بجانب تكثيف مزادات بنك السودان المركزي لبيع النقد الأجنبي، وتوسيع قائمة السلع المستحقة للتمويل عبر المزادات، فضلاً عن قيام مصفاة الخرطوم للذهب بخفض رسوم التصفية، ومراجعة كل الإجراءات المتعلقة بالعيار والفترة الزمنية للتصفية، وتسريع إقامة بورصة الذهب والسلع الأخرى، وإلغاء الضمان العيني لذهب الصادر بغرض التصنيع، والاستعاضة عنه بضمانات أكثر يسراً، وخفض الرسوم التي تتحصل عليها الشركة السودانية للموارد المعدنية من ألف جنيه للجرام إلى أربعمائة جنيه للجرام.