ارتفاع مستمر في السلع الاستهلاكية بالخرطوم

الخرطوم : عبير جعفر

أكد بعض تجار السلع الاستهلاكية بأسواق الخرطوم لـ(السوداني) استمرار ارتفاع بعض أصناف السلع وضعف القوى الشرائية، متوقعين المزيد من ارتفاع الأسعار باستمرار زيادة سعر الصرف.

وأكد تاجر جملة بالخرطوم، عثمان علي، في حديثه لـ(السوداني) استمرار ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية بالأسواق مقابل ضعف القوى الشرائية، متوقعاً زيادة أخرى وندرة في السلع، وأشار لارتفاع الأسعار هذه الفترة بسبب زيادة سعر الصرف، مبيناً أن سعر لبن كابو عبوة (2) كيلو وربع بسعر(8,5) آلاف جنيه للكيس، أما زيت يارا زنة (4) وربع بسعر (6٫5) آلاف جنيه، فيما تراجع سعر جوال السكر عبوة (50) كيلو من (17٫5) ألف جنيه إلى (15٫800) جنيه.

وقال تاجر جملة بأم درمان، عبد الباسط أحمد، إن هنالك تراجعاً في أسعار السكر بسبب الوفرة وتكدس البضائع بميناء بورتسودان، مبيناً أن سعر جوال السكر عبوة (50) كيلو استقر في (15٫800) جنيه، وقال إن هنالك ضعفاً في القوى الشرائية، وشحاً في السيولة لدى التاجر والمواطن.

وتوقع تاجر سلع بالتجزئة ببحري، يعقوب آدم، انخفاض الأسعار حال تراجع سعر الصرف، مبيناً أن سعر شاي الغزالتين عبوة (350) جراماً بسعر (350) جنيهاً، أما كيلو السكر (400) جنيه، فيما استقر كيس اللبن عبوة (2) كيلو وربع في الارتفاع لـ (6٫200) آلاف جنيه، وسعر باكت دقيق سيقا (300) جنيه للكيلو، أما سعر علبة الصلصة الكبيرة (800) جنيه، وسعر الظرف (180) جنيهاً، وربع البصل (3) آلف جنيه، أما سعر زيت صباح عبوة (1) لتر (1000) جنيه .