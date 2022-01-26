مزارعو الشمالية يمهلون الحكومة (72) ساعة لإلغاء تعرفة الكهرباء

الخرطوم : رحاب فريني

أمهل تجمع مزارعي الولاية الشمالية في اجتماع اليوم الحكومة (72) ساعة لإلغاء تعرفة الكهرباء الزراعية، ملوحاً بإعادة إغلاق طريق شريان الشمال بالتروس.

ودعا التجمع، في اجتماع ظهر أمس الثلاثاء، بمدينة دنقلا حاضرة الولاية الشمالية، لإلغاء التعرفة الجديدة، وتوسيع المشاركة بالتجمع، وتوحيد الرؤى للمطالبة بحقوق الولاية.

ومن جهته أكد المتحدث الرسمي باسم التجمع، عثمان عبدالله خالد، أن الاجتماع عقد بتمثيل كامل لمحليات الولاية الشمالية الـ(7)، كاشفاً عن تقديم مذكرة لوالي الشمالية المكلف عقب الاجتماع مباشرة تحوي مطالب أهل الولاية الشمالية التي رفعت لمجلس السيادة مؤخراً.

الجدير بالذكر أن تجمع مزارعي الولاية الشمالية أغلق طريق شريان الشمال مؤخراً؛ احتجاحاً على زيادة تعرفة الكهرباء بنسبة تجاوزت الـ (1000%) وتراجعت الحكومة عن الزيادة بعد أسبوع من الإغلاق.