الشيوعي: المجتمع الدولي يريد منا الجلوس مع العسكر وخيارنا الإسقاط

الخرطوم : السوداني

قال القيادي البارز بالحزب الشيوعي، صديق يوسف، لـ(السوداني)، إن المجتمع الدولي يدعم مبادرة رئيس بعثة الأمم المتحدة، فولكر بريتس، ويريد أن يقنعهم بالجلوس مع العسكريين للنقاش.

وأضاف: “المجتمع الدولي يريدنا أن نجلس مع البرهان الذي قام بالانقلاب، وحل مجلس السيادة ومجلس الوزراء، وفرض الطوارئ، وبلغ عدد القتلى أكثر من (75) شهيداً، وأكثر من ألفي جريح، بحسب بيانات الأطباء”.

وتابع: “الحكومة مسؤولة مسؤولية مباشرة عن القتل واستخدام الذخيرة ضد المواطنين”.

وشدد صديق يوسف على موقفهم بأن هذه دكتاتورية عسكرية فارضة لقانون الطوارئ، وتريد أن تحكم البلاد بالقوة والقتل والدمار، وأنهم مع إسقاط النظام والشعب كله مع اللاءات الثلاث “لا تفاوض –لا شراكة ولا شرعية”.