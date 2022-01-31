توجيه وزاري بإزالة عمارة “أركويت” الآيلة للسقوط

الخرطوم : السوداني

وجه وزير التخطيط العمراني المكلف بإزالة العقار رقم (٨٤) مربع (٦٥) الثالثة أركويت، الذي حدث له هبوط استدعى إخلاءه من السكان.

وجاء القرار بناء على توصيات اللجنة المكلفة بمعاينة المبنى، حيث تم إخطار مالك العقار بالشروع في تنفيذ الإزالة فوراً.

وأوصت اللجنة بمنع الدخول نهائياً للمبنى لاستخراج الأغراض، إلا بعد وضع خطة الإزالة بواسطة الجهة الفنية بالتنسيق مع اللجنة الفنية والدفاع المدني.

وكان تقرير اللجنة كشف عن هبوط المبنى بشكل كلي يتراوح بمقدار ٧٠ سم إلى ١١٢ سم تفاصيلها: “هبوط كلي للمبنى بمقدار ٧٠ سم في كل الاتجاهات، هبوط من الناحية الجنوبية الغربية بمقدار ٧٠ سم، هبوط من الناحية الشمالية الغربية بمقدار ١١٢سم متدرجاً من أقصى الجنوب إلى أقصى الشمال في حدود المبنى.

وأشار التقرير إلى احتمالية انهيار المبنى بنسبة ٩٠% في وقت من الممكن أن يتم بشكل مفاجئ حسب القراءات لقياس مستوى الهبوط.