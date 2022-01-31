لجنة التحقيق في أحداث المظاهرات تبدأ عملها وتطالب بتقديم البلاغات

الخرطوم: السوداني

أعلنت لجنة التحري والتحقيق في الأحداث والانتهاكات التى حدثت خلال المواكب منذ ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١م وما بعدها،عن مباشرة عملها، وتلقيها الشكاوى والبلاغات، والتقارير الناتجة عن الأحداث المذكورة.

وشكلت اللجنة بموجب قرار صادر عن النائب العام المكلف .

وطالبت اللجنة من كل من لديه مظلمة أو إفادة أو بينة بتقديمها للجنة بمقرها بنيابة دعاوى الشهداء والانتهاكات بشارع الجامعة شرق كبري المك نمر أثناء ساعات العمل الرسمية، وأن اللجنة ملتزمة بمنشور النائب العام المتعلق بإجراءات حماية الشهود والمبلغين.

وناشدت اللجنة جميع أولياء الدم الحرص على تشريح الجثمان لأنه يعد الخطوة الأولى في حفظ الحقوق.

كما أصدرت لجنة التحقيق في أحداث ١٧ يناير، التي كان قد كونها رئيس مجلس السيادة الانتقالي، بياناً يوم أمس، أوضحت من خلاله أنها فور تسلمها لمهامها، قد قامت بأخذ إفادات الشهود من قوات الشرطة وذوي الضحايا وآخرين بشأن حالات القتل خلال أحداث ١٧يناير الحالي.