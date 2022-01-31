العدل ترحب بعودة مفصولي لجنة إزالة التمكين للعمل

الخرطوم : السوداني

رحبت وكيل وزارة العدل المكلف، هويدا علي عوض الكريم، بالمستشارين الذين تمت إعادتهم للخدمة، بعد إلغاء قرار لجنة إزالة التمكين، بموجب قرار الدائرة الخاصة بالمحكمة العليا المشكلة للنظر في الطعون ضد قرارات التفكيك.

وقالت الوزيرة، لدى لقائها المفصولين بالوزارة أمس: “نرحب بالمستشارين الذين تمت إعادتهم للخدمة لمواصلة مجهودهم في تحقيق مهام وزارة العدل التي تتمثل في سيادة حكم القانون، وحماية حقوق الإنسان، وتقديم خدمات قانونية بروح مهنية خالصة”.

وأضافت: “نريد أن نطوي صفحة قاتمة ونفتح صفحة جديدة، نتعاون ونتشارك فيها من أجل إعادة وزارة العدل لتكون في مصاف الوزارات السيادية، ولتقديم خدمات قانونية مرضية للجميع”، مشددة أيضاً على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد.

من جانبه أكد ممثل المستشارين، د. مهدي بوش، أنهم سيمدون أياديهم بيضاء لتسيير العمل بالوزارة لمصلحة سيادة حكم القانون وإرساء قيم العدالة بالبلاد.