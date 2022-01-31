الشرطة: وفاة متظاهر أمس وبتر كف ضابط شرطة وتم القبض على 56 من مثيري الشغب

أخبار السودان
By alsudani 0

الخرطوم: السوداني

أعلنت الشرطة السودانية، أنها تعاملت مع المواكب التي خرجت أمس في الخرطوم والولايات.
وقالت: “ظلت قوات الشرطة تضطلع بواجباتها في تأمين المواكب والممتلكات العامة والخاصة، حيث تجمهر عدد من المتظاهرين وقاموا باقتحام القسم الأوسط أم درمان وإتلاف النوافذ والزجاج والأثاثات ومبردات مياه الشرب بالقسم واستخدمت قوات الشرطة الغاز المسيل للدموع وتمكنت من السيطرة على الموقف”.

وأضافت الشرطة: “توفي أمس احد المتظاهرين، وتعرض ضابط شرطة برتبة النقيب لبتر كف اليد من المفصل وإصابة 62 من منسوبي الشرطة و7 من المتظاهرين، كما تم القبض على 56 من مثيري الشغب”.

alsudani
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