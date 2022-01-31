بدء الجرعة الأساسية الثالثة لـ(كورونا) مطلع فبراير

الخرطوم: السوداني

أعلن د. جمال محمد عثمان، مدير إدارة التحصين بالإدارة العامة للرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة ولاية الخرطوم، أن اللجنة القومية لإدخال اللقاحات قررت بدء الجرعة الأساسية الثالثة لـ(كوفيد – 19) مطلع فبراير المقبل للأشخاص المصابين بأمراض مناعية كالأورام والكلى والكبد، والجرعة التعزيزية للأشخاص أكبر من 45 عاماً والذين لديهم أمراض مزمنة كالسكري والضغط، بالإضافة إلى الكوادر الطبية، على أن يكون الفاصل بين الجرعتين الثانية والثالثة ستة أشهر على الأقل، مع التشديد على عدم الخلط بين اللقاحات.

وشدد القائم،المدير العام لوزارة الصحة ولاية الخرطوم، د. محمود علي، ضرورة ضبط الإجراءات الخاصة بعمليات التحصين ضد كوفيد – 19 حتى تسير الحملات وفق ما خُطِّط لها وأن لا تتأثّر بالعمليات اللوجستية.

ولفت جمال إلى تغيير بعض الاستراتيجيات في الحملات القادمة حتى تستطيع تلك الحملات الوصول إلى الهدف المنشود.

وقال د. صلاح الدين حسن حاج موسى مدير الإدارة العامة لتعزيز الصحة بوزارة الصحة ولاية الخرطوم، إنّ التطعيمات في الحملة السابقة تمت لنزلاء سجن الهدى وسجن النساء أم درمان والدور الإيوائية ودار المسنين والمسنات، بالإضافة إلى زيارات للشيخ الطيب الجد بأم ضواً بان، وتتواصل الحملة إلى العيلفون والقرى المجاورة، كما تتم اليوم زيارة إلى الشيخ عبد الرحيم الركيني بمحلية جبل أولياء للجلوس معه لإرسال رسائل للمحبين والمريدين للانخراط في التطعيم.

وفي ذات الاتجاه، شدّد د. بشير آدم مدير إدارة الملاريا بوزارة الصحة ولاية الخرطوم، على ضرورة توفير المتحركات والقوى العاملة باعتبارهما الدينمو المُحرِّك لخفض الملاريا.