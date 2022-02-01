تصنيف جامعة السودان الأولى على مستوى الجامعات السودانية

الخرطوم : السوداني

أحرزت جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا المركز الأول على الجامعات السودانية في تصنيف ويبومتركس للجامعات والمعاهد العالمية لشهر يناير 2022م، حيث يعد هذا التصنيف من التصنيفات المهمة عالمياً للجامعات، ويعتمد على ثلاثة معايير، وهي مدى التأثير (Impact) والانفتاح (Openness) ، والتميز (Excellency)

وبحسب وكالة السودان للأنباء، تقدمت الجامعة عالمياً بمقدار (35) خطوة، حيث كانت رقم (2675) عالمياً، وأصبحت رقم (2640) على مستوى العالم من ضمن (31000) مؤسسة تعليمية للتعليم العالي.

كذلك أحرزت الجامعة المركز الأول في تصنيف ويبومتركس لأفضل الجامعات، حسب أعلى اقتباسات في الملفات الشخصية على جوجل الباحث العلمي.