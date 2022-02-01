(السيادي) يعين ثلاثة وزراء جدد ويوجه بمعالجة زيادة كهرباء الزراعة

الخرطوم : السوداني

عين مجلس السيادة، ثلاثة وزراء مكلفين لتكملة الشواغر الوزارية بحكومة تصريف الأعمال، ووجه بالإسراع في معالجة الاحتجاجات بطريق شريان الشمال والمتمثلة في زيادة إعسار الكهرباء الزراعية.

وسمى المجلس محمود سر الختم الحوري وزيراً مكلفاً بمهام وزارة التربية والتعليم، ومحمد سعيد الحلو وزيراً مكلفاً بمهام وزارة العدل، وهزار عبد الرسول العجب وزيراً مكلفاً بمهام وزارة الشباب والرياضة.

وعقد المجلس اجتماعه الدوري أمس، برئاسة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان .

وقالت عضو المجلس، د. سلمى عبد الجبار، في تصريح صحفي، إن المجلس أكد أهمية الطرق القومية، وانعكاسات إغلاقها، وتأثير ذلك على الاقتصاد الوطني، ومدى تضرر المواطنين من جراء ذلك، مبينة أن المجلس وجه بالإسراع في معالجة السبب الأساسي لهذه الاحتجاجات بطريق شريان الشمال والمتمثل في زيادة سعر الكهرباء للمشاريع الزراعية.