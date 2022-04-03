خبير: الحرب الأوكرانية تسببت في انقطاع سلاسل القيمة الغذائية

الخرطوم: السوداني

أوضح مدير معهد الدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية بجامعة أم درمان الإسلامية البروفيسور صلاح الدين الدومة تأثير الحرب على الدول والمجتمعات الإفريقية والعربية في المدى القريب.

وقال في ورشة أثر الصراع الروسي بأوكرانيا على السودان والتي نظمها مركز تحليل النزاعات ودراسات السلام بالجامعة إن من أهم تأثيرات هذه الحرب هى التأثيرات الاقتصادية وانقطاع سلاسل الغذاء بالدرجة الأولى، وأهم ضروريات الحياة مثل القمح والنفط والغاز ( الطاقة والغذاء) .

من جانبه قال مدير مركز تحليل النزاعات ودراسات السلام بالجامعة الإسلامية إن الحرب الروسية الأوكرانية فرصة لو أحسنت النظم السياسية الإفريقية والعربية استغلالها في تفعيل التضامن لمعالجة آثار النزاع وتأسيس صندوق إغاثي لإعانة الدول الضعيفة، فضلا عن توظيف رأس المال في استثمارات غذائية في البلدان الزراعية مثل السودان .

وحذر المتحدثون في الندوة من آثار الحرب الروسية الأوكرانية على دول العالم والإقليم لاسيما السودان الذي يواجه تحديات كبيرة في الفترة الانتقالية في ظل الأزمة السياسية الماثلة. كما اتفقوا على أن زيادة الإنتاج والإنتاجية تعتبر في مقدمة الحلول لدرء آثار الحروب والنزاعات وعلى وجه التحديد زيادة الرقعة الزراعية من محصول القمح.