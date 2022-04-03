الدومة يسخر من قلق أصدقاء السودان بسبب الضغوط الاقتصادية على الشعب

الخرطوم: السوداني

سخر الخبير والمحلل الاقتصادي د.عادل الدومة من إعلان أصدقاء السودان عن شعورهم بالقلق إزاء الضغوط الاقتصادية التي يعانيها الشعب السوداني، مبينا أن البيان الذي أصدرته السفارة الأمريكية بهذا الخصوص لايعدو أن يكون إلا ذرا للرماد في العيون.

وطالب الدومة أصدقاء السودان أن يقدموا مساعداتهم الاقتصادية للشعب مباشرة لو كانوا صادقين في قلقهم، وأن يعملوا على الإفراج عن المساعدات الاقتصادية والمالية التي قررتها المؤسسات المالية الدولية سلفا للسودان بدلا من تعطليها وعرقلتها، مؤكدا أن هذه الدول مسئولة مباشرة عن تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد لتحريضهم كل المنظمات الدولية ومعظم الدول بعدم تقديم أي مساعدات أو تمويل للسودان إلا بعد تحقيق الكثير من الشروط السياسية.

وأضاف الدكتور عادل أن الولايات المتحدة الأمريكية لا زالت تحاصر السودان وتفرض عليه عقوبات اقتصادية، منوها الى أن الصين وروسيا طالبتا مرارا وتكرارا برفع العقوبات عن السودان لافتا الى أن الولايات المتحدة إذا قلقت على السودان فلترفع حصارها وعقوباتها عنه بدلا من إصدار البيانات الجوفاء.

ونوه الدومة الى أن السودان له أصدقاء أوفياء في المحيط الإقليمي والدولي لن يقبلوا بانهياره الاقتصادي وسيقدمون له كل مساعدة ودعم ممكنين، مستنكرا قيام الولايات المتحدة وأوربا الغربية بحصار الكثير من الدول الإفريقية لتركيعها ونهب ثرواتها واستعباد شعوبها، مؤكدا أن العالم بدأ يتغير وانه لن تستطيع أي دولة إعادة الاستعمار المذل بكل أشكاله للقارة السمراء مرة أخرى.