نهاية الرحلة؟؟

*واجه المريخ بالأمس في آخر مبارياته بدوري مجموعات بطولة الأندية الإفريقية الأبطال متصدر المجموعة صنداونز الجنوب إفريقي، وكانت آخر محطات الفرقة الحمراء في المنافسة القارية بنسختها الحالية، لتبدأ عقب اللقاء عملية التقييم النهائي للمشاركة الحالية، إشراقاتها وانكساراتها.

*التقييم يحتاج إلى تضامن وتلاقح الفكر الإداري مع الفكر الفني وقتل التفاصيل الصغيرة بحثًا حتى نصل إلى تشخيص دقيق لأسباب الخروج ووضع روشتة العلاج المناسبة، نحتاج إلى تقييم المعسكر الطويل بالعاصمة المصرية القاهرة وكيفية إدارة الفريق خلال المشاركة الإفريقية خاصة الإخفاق في وجود المال وبيئة جيدة كان يمكن الاستفادة منها أكثر وتحقيق نتائج أروع.

*وقبل الدخول في تفاصيل ما سيقوم به الإطار الإداري والفني من تقييم المشاركة، كنا نتمنى أن يؤدي الفريق مباراة جيدة في خواتيم مشاركته والخروج بنتيجة ممتازة والتغلب على النقص الكبير وسط عناصر الفريق، ولكن جاء العطاء أفضل من الظروف المحيطة ودون طموحات القاعدة المريخية والتي كانت تنتظر أداءً أفضل بكثير ونتيجة شرفية تهيئ الأجواء للمعالجات المستقبلية بعيدًا عن التشنج والغضب الذي يحجب الرؤية ويأتي بقرارات انفعالية يكون ضررها أكبر من فائدتها.

*ومن وجهة نظر شخصية أرى بأن المريخ يملك مجموعة مميزة من المكون المحلي وتنقصه العناصر الاحترافية الأجنبية التي تصنع الفارق وتساعد الفريق على مقارعة كبار القارة الإفريقية وتحقيق نتائج توازي طموحات القاعدة الجماهيرية.

*الإحلال والإبدال في المريخ يجب أن يكون عقلانيًا خاصة عملية الشطب وفيها نتمنى مراعاة الابتعاد عن الانفعال حتى لا نخسر لاعبين ينتظرهم مستقبل باهر ويمكن أن يضيفوا الكثير إذا صبرنا عليهم، الشطب العقلاني المدعوم بالرأي الفني هو المطلوب.

*الجهاز الإداري والفني عليهم رفع تقرير شامل وشفاف وشجاع عن مظاهر تمرد ظهرت وسط اللاعبين خلال الفترة الماضية، وهذه الجزيئية تحديدًا نحتاج فيها لوقفة طويلة ودقيقة خاصة وأن هناك عناصر قل عطاؤها وصارت مشاكلهم أكثر بكثير من عدد مشاركتهم في التدريبات.

إضافة أخيرة:

تكملة عناصر الجهاز الفني والتحضير للبطولة الإفريقية المقبلة منذ الآن يأتي بنتائج مثمرة