سهرة رمضانية مثيرة الهلال يتطلع لإحراج “الأهلي المصري” وخطف ورقة الترشح الأخيرة

تتجه الأنظار مساء اليوم صوب ملعب السلام التابع للأهلي المصري لمعايشة أحداث آخر مواجهة في مرحلة المجموعات بين الهلال والأهلي المصري وستخطف هذه المواجهة الأنظار كونها ستحدد هوية آخر فريق متاهل للدور ربع نهائي دوري الأبطال، بعد صعود 7 فرق لدور الثمانية، وهي الوداد والرجاء المغربيين والترجي التونسي وبيترو أتلتيكو الأنجولي وصن داونز الجنوب إفريقي ووفاق سطيف وشباب بلوزداد الجزائريين.

ولم تؤثر جميع المباريات الأخيرة في الجولة السادسة على هوية المتأهلين باستثناء مباراة اليوم التي يدخلها الأهلي المصري محتلاً المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، وخلفه الهلال برصيد 4 نقاط.

ويحتاج الأهلي حامل اللقب، لنقطة فقط من أجل العبور، بينما سيكون الهلال بحاجة للفوز على الأهلي، كي يحتل المركز الثاني بفضل المواجهات المباشرة، حيث أن لقاء الفريقين بالسودان قد انتهى بالتعادل السلبي، ويحلم الأهلي بتكرار سيناريو نسخة 2020 م، حين حسم التأهل في الجولة الأخيرة أمام الهلال، وفاز باللقب بعد ذلك.

أما الهــلال فيتطلع لتحقيق الفوز على الأهلي في عقر داره، لأول مرة منذ عام 2004، حين هزمه في دور الـ32 لدوري الأبطال بهدف ريتشارد جاستن.

ويغيب عن صفوف الأهلي في هذه المباراة، كل من رامي ربيعة وأكرم توفيق وعمار حمدي وصلاح محسن، بسبب الإصابات، بخلاف عدم جاهزية المغربي بدر بانون، الذي يعاني من مضاعفات كورونا.

وتحيط الشكوك بالجاهزية التامة لحمدي فتحي، الذي يشكو من آلام في الكتف، ومحمد عبد المنعم، الذي أجرى جراحة في الأنف، ويشارك في المران بواقٍ طبي.

في المقابل، يعول الهلال على القدرات التكتيكية لمدربه البرتغالي، جواو موتا، من أجل إحراج حامل اللقب في عقر داره.

ولن يجد موتا بديلًا عن الفوز، لكنه قد لا يلجأ للمغامرة الهجومية، التي ربما تربك حساباته باستقبال هدف يصعب مهمته.

وينتظر الهلال تألق نجمه محمد عبد الرحمن، الشهير بـ”الغربال”، إلى جانب سرعات ياسر مزمل وعيد مقدم، وقدرات النيجيري عبد الجليل أجاجون.