المريخ يختتم مشواره القاري بالخسارة أمام صن داونز

أنهى صن داونز الجنوب إفريقي مشواره في المجموعة الأولى بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، بالفوز (3-0) على ضيفه المريخ ، أمس السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة.

وتقدم مالوليكا لصن داونز في الدقيقة (15)، قبل أن يضيف زميله رالاني الهدف الثاني في الدقيقة (66)، وسجل كيرميت إيراسموس الهدف الثالث في الدقيقة (72).

ورفع الفريق الجنوب إفريقي رصيده إلى 16 نقطة في صدارة المجموعة، حيث كان قد ضمن صعوده لدور الثمانية في وقت سابق، فيما تجمد رصيد المريخ عند 4 نقاط في المركز الرابع “الأخير”.

وسعى الفريق السوداني منذ البداية لإظهار الترابط والتماسك بين خطوطه، ولكن بعدها فرض الفريق الجنوب إفريقي أسلوبه ونجح في تهديد مرمى المريخ.

وخرج الحارس محمد المصطفى متقدمًا عن مرماه فسددت كرة عالية ارتدت من القائم الأيمن، ولعب الحظ دورًا في إمساك محمد المصطفى بها بعد ذلك.

وبعدها بدقيقة واحدة، دون صن داونز هدفه الأول برأسية مالوليكا مستفيدًا من ركلة زاوية، ومستغلًا فوضى التمركز الخاطئ لمدافعي الفريق السوداني ولم يشكل المريخ أي خطورة على مرمى صن داونز بالشوط الأول، وبعد الاستراحة نجح الفريق الجنوب إفريقي في فرض أسلوبه تمامًا.

وجاء هدف صن داونز الثاني عن طريق رالاني، حيث سيطر على الكرة واخترق دفاع المريخ وسدد الكرة زاحفة لحظة خروج محمد المصطفى.

وجاء الهدف الثالث بطريقة مثيرة حين خطف كيرميت إيراسموس الكرة من الدفاع وتوغل بها ووضعها في المرمى لحظة خروج محمد المصطفى.

ولم يهدد المريخ مرمى صن داونز سوى بتسديدة واحدة من السماني الصاوي، الذي صوب من خارج الصندوق لكن الحارس حولها إلى ركلة زاوية.