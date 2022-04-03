موسيماني: مواجهة الهلال صعبة.. وهذا هو قدر الأهلي

شدد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، على صعوبة مواجهة الهلال السوداني اليوم الأحد، بالجولة السادسة من دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة الأولى، برصيد 7 نقاط، وخلفه الهلال برصيد 4 نقاط، ويحتاج المارد الأحمر، حامل اللقب، لنقطة فقط من أجل العبور.

بينما سيكون الهلال بحاجة للفوز على الأهلي، كي يحتل المركز الثاني بفضل المواجهات المباشرة، حيث أن لقاء الفريقين بالسودان قد انتهى بالتعادل السلبي.

وقال موسيماني في المؤتمر الصحفي: “مواجهة الهلال تأتي في ختام ماراثون طويل في دور المجموعات، لذلك ستكون قوية وصعبة، لأن الفريقين يبحثان عن الفوز للتأهل”.

وعن تأخر حسم الصعود، قال: “جزء من قوة الأهلي أنه دائمًا يتأهل في المباراة الأخيرة، وحدث هذا على مدار أكثر من بطولة متتالية، وأتوقع أن تكون المباراة أكثر صعوبة خصوصًا أن الهلال سيلعب بشكل هجومي للحفاظ على حظوظه في التأهل”.

وأكد بيتسو موسيماني: “الأهم بالنسبة لنا الآن هو التأهل وما يميز موقفنا هو أننا أصحاب القرار في ذلك.. لذلك يجب علينا تحقيق الفوز في المباراة دون أن النظر إلى أي حسابات أخرى”.

وحول إصابات الفريق، قال: “أعلم أنه دور النادي في دعم المنتخبات وهذا جزء من تاريخ النادي.. اعتدت على كثرة الإصابات بعد تجمع المنتخبات ولكني أعلم جيدًا أني أملك عناصر مميزة قادرة على تعويض الغيابات.. وهذا هو قدر الأهلي”.

وأتم المدرب الجنوب إفريقي: “الأهلي سيلعب من أجل تحقيق الفوز على الهلال في مباراة اليوم، رغم أنه يملك فرصة الصعود في حالة التعادل أيضًا، ولكن الأهلي لا يلعب دائمًا إلا على الفوز”.