الشحات: سنلعب للفوز فقط أمام الهلال

أكد حسين الشحات، لاعب فريق النادي الأهلي أن الفريق الأحمر تنتظره مباراة صعبة ومهمة في مواجهة الهلال السوداني اليوم الأحد في دوري أبطال إفريقيا في ظل طموح الفريقين في الفوز والتأهل.

ويلتقي الأهلي صاحب المركز الثاني في المجموعة الأولى (7 نقاط)، ضيفه الهلال السوداني (4 نقاط) في ختام دور المجموعات اليوم.

وأوضح الشحات خلال مؤتمر صحفي أمس السبت “الأهلي لديه رغبة كبيرة في تقديم عرض قوي وتحقيق الفوز وحسم التأهل إلى ربع النهائي”.

وأردف “جميع اللاعبين يضعون نصب أعينهم هدف التتويج باللقب الإفريقي للمرة الثالثة على التوالي ولدينا عزيمة أكيدة لتحقيق هذا الهدف”.

وشدد الشحات على أن “الأهلي دائمًا يلعب لتحقيق الفوز. نملك فرصتين للتأهل: الفوز أو التعادل، لكننا سنلعب للفوز فقط “.

وأشار الشحات إلى أن الجهاز الفني واللاعبين على أتم الاستعداد للمباراة مختتمًا “هناك حالة من التركيز الشديد لتقديم أفضل أداء أمام الهلال، من أجل التأهل لدور الثمانية ومواصلة المشوار نحو اللقب.

جدير بالذكر أن صن داونز الجنوب إفريقي هو متصدر المجموعة الأولى برصيد 16 نقطة، بينما يتذيل المريخ برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن الهلال.