برينتفورد يُهين تشيلسي في عقر داره

تغلب برينتفورد على تشيلسي بنتيجة (4-1)، مساء أمس السبت، على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن مباريات الجولة 31 للبريميرليج.

وسجل أهداف برينتفورد فيتالي جانيلت (50 و60) وكريستيان إريكسن (54) ويواني ويسا (87)، فيما أحرز أنتونيو روديجر هدف تشيلسي الوحيد (48).

وتجمد رصيد تشيلسي بهذه الخسارة عند 59 نقطة وظل في المركز الثالث، فيما ارتفع رصيد برينتفورد إلى 33 نقطة في المركز الرابع عشر.

واعتمد مدرب تشيلسي توماس توخيل، على طريقة اللعب (4-3-3)، حيث وقف تياجو سيلفا إلى جانب روديجر في عمق الخط الخلفي، بإسناد من الظهيرين سيزار أزبيليكويتا وماركوس ألونسو.

وتبادل الثلاثي روبن لوفتوس تشيك ونجولو كانتي ومايسون مونت الأدوار في وسط الملعب، فيما تشكل خط الهجوم من حكيم زياش وكاي هافرتز وتيمو فيرنر.

في الجانب الآخر، لجأ مدرب برينتفورد توماس فرانك، لطريقة اللعب (4-5-1)، حيث تكون الخط الخط الخلفي من كريستوف آجر وبونتوس يانسون وإيثان بينوك وريكو هنري.

ووقف على الجناحين كل من مادس رورسليف راسموسين وكريستيان إريكسن، وأدى كريستيان نورجارد دور لاعب الارتكاز، وتحرك أمامه جانليت وبرايان مبويمو، خلف المهاجم إيفان توني.