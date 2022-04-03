خروج البارجة التركية عن الخدمة لعجز الدولة عن سداد فاتورة التشغيل وبرمجة قطوعات الكهرباء ببورتسودان

بورتسودان: عبد القادر باكاش

أعلنت إدارة توزيع الكهرباء بالبحر الأحمر، خروج البارجة التركية المغذية للمدينة عن الخدمة بسبب الالتزامات المالية.

وكشفت إدارة الكهرباء، عن برمجة لتخفيف الأحمال بواقع (3) ساعات في الفترة النهارية و(3) ساعات في الفترة المسائية ببورتسودان الى حين عودة البارجة للخدمة.

وناشدت المُواطنين بترشيد الاستهلاك لأقل ما يمكن لضمان تغطية أكبر عدد من المشتركين.

وأبلغت مصادر عليمة، (السوداني)، أن إدارة البارجة رفضت استلام حصتها من الفيرنس، وطالبت بسداد المتأخرات البالغة أكثر من ١٠ ملايين يورو.

وفشلت الحكومة في سداد المبلغ، إذ تم دفع ٣ ملايين يورو في الثلاثين من مارس عبر هيئة الموانئ البحرية، إلا أن إدارة البارجة تمسّكت بحقها في سداد المبلغ كاملاًَ.

وأوقفت صباح اليوم التشغيل لنفاد الوقود.