البرهان يلتقي فولكر

الخرطوم: السوداني

التقى رئيس مجلس السيادة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اليوم، رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان فولكر بيرتس، وذلك بناءً على طلبه.

حيث تطرق اللقاء للإحاطة التي قدمها ممثل الأمين العام للأمم المتحدة لمجلس الأمن بشأن الأوضاع في السودان.

وقال رئيس مجلس السيادة، إن الإحاطة لم تكن شاملة لمجمل الأوضاع في البلاد، ولم تستصحب معها المؤشرات الإيجابية التي حدثت على الأرض، داعياً بعثة يونيتامس للوقوف على مسافة واحدة من جميع الأطراف في الساحة السياسية، بما فيها الجيش.

خاصة وأن الهدف واحدٌ وهو الخروج من الأزمة السياسية وتحقيق الانتقال الديمقراطي في البلاد.

من جانبه، أوضح رئيس بعثة يونيتامس أن الإحاطة التي قدمها لمجلس الأمن مستمدٌ من المعلومات والتقارير التي يعدها مكتبه بالخرطوم. مُبدياً استعداده لمراجعة أي معلومات غير دقيقة وردت في التقرير الذي قدّمه لمجلس الأمن الدولي – بحسب ما أورده إعلام مجلس السيادة.