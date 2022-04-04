الجبهة الثورية تضع خارطة طريق من مرحلتين لحل الأزمة السودانية

الخرطوم: السوداني

قال عضو مجلس السيادة د. الهادي إدريس، إنّ الجبهة الثورية وضعت خارطة طريق للقاء كل المكونات السياسية خلال اليومين القادمين لحل الأزمة السودانية تحت شعار: “السودان أولاً”.

وأوضح أن ذلك سيتم في مرحلتين، أولها إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين من قوى الثورة، ووقف العنف ضد المتظاهرين السلميين ورفع حالة الطوارئ وتشكيل لجنة محايدة لتقصي الحقائق لكشف من يقتل المتظاهرين والجهة التي تسببت في ذلك.

وأضاف: إذا تمت المرحلة الأولى بنجاح سيتم البدء في الحوار الشامل وتتضمّن جلوس كل القوى السياسية ما عدا المؤتمر الوطني؛ لمناقشة الانتخابات والمؤتمر الدستوري والتحول الديمقراطي المدني وكيفية إتمام التحول، وبحث الأزمة الكبيرة المتعلقة بالمشروع الوطني.