حميدتي يتفقد مركزي التوزيع والتحكم للكهرباء

الخرطوم: السوداني

سجّل نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان حميدتي، اليوم، زيارة مفاجئة إلى مركزي التوزيع والتحكم بالشركة السودانية لتوزيع الكهرباء المحدودة.

واستمع حميدتي إلى شرح مفصل حول أسباب قطوعات الكهرباء وتأثير ارتفاع درجات الحرارة على عمليات توليد الكهرباء والمعالجات المطلوبة لاستقرار التيار الكهربائي.

وقال وزير الطاقة والنفط، محمد عبد الله، إن الزيارة التي قام بها نائب رئيس مجلس السيادة، رئيس لجنة الطوارئ الاقتصادية بمعية أعضاء اللجنة “وزير المالية، النقل، مدير الجمارك ومدير الأمن الاقتصادي” لشركة توزيع الكهرباء ومركز التحكم بسوبا، جاءت بغرض الوقوف على موقف الإمداد الكهربائي بالبلاد.

وأضاف أن لجنة الطوارئ الاقتصادية اطمأنت على موقف الإمداد الكهربائي وتحسنه بعد التعثر الذي لازمه في الأيام الماضية.

وأشار إلى أنّ التحسُّن في الإمداد الكهربائي جاء نتيجة المجهودات المتواصلة والاتصالات المتعددة والتي ساعدت في إدخال الوحدات التي كانت خارج الخدمة، لافتاً إلى أن الأيام القادمة ستشهد تحسُّناً مُستمرّاً والعمل بكامل الجهد لتقليل القطوعات لأدنى المستويات؛ وسوف تستمر متابعتنا وتنويرنا للشعب السوداني بكل مُستجدات الكهرباء.

وأعلن أن اللجنة الاقتصادية تبرعت بمرتب شهر لكل العاملين في قطاع الكهرباء نتيجة للمجهودات التي قام بها العاملون في قطاع الكهرباء في شهر رمضان.

من جانبه، أكّد طارق خليفة جعفر مدير الإدارة العامة للتحكم القومي بالشركة السودانية لتوزيع الكهرباء إشراك الربط الإثيوبي بـ(100) ميغاواط والبارجة التركية بـ(100) ميغاواط وأيضاً الماكينة رقم (6) في محطة بحري الحرارية والتي تعتبر إضافة مقدرة ملحوظة أدت إلى التخفيف الذي حدث في الأيام السابقة.

وأبان أن شركة توزيع الكهرباء سوف تبذل كافة الجهود فى بقية المحطات الحرارية لزيادة التوليد إلى أن يختفي العجز، مشيراً إلى أن التوليد المائي يعمل بصورة جيدة والمياه الموجودة بالخزانات تعمل بطاقتها القصوى، لافتاً إلى أن الربط المصري يغطي الشبكة الشمالية من دنقلا حتى وادي حلفا بـ(70) ميغاواط – حسب ما أورده إعلام مكتب النائب.