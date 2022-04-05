البرهان يُؤمِّن على أن الحوار هو المَخرج من الأزمة الراهنة

الخرطوم: السوداني

أمّن رئيس مجلس السيادة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، على ضرورة توحيد الجهود والرؤى والعمل الجاد للوصول إلى رؤية موحدة تضمن الخروج الآمن من الأزمة الراهنة، مرحباً بالمبادرة الوطنية التي اقترحتها الجبهة الثورية القائمة على أساس الحوار والشراكة – بحسب ما أورده إعلام مجلس السيادة.

وأكد البرهان خلال اجتماعه بالقصر الجمهوري اليوم، بوفد الجبهة الثورية بقيادة د. الهادي إدريس رئيس الجبهة، على أهمية توسيع قاعدة المشاركة السياسية لتضم كافة المكونات والقوى السياسية بخلاف المؤتمر الوطني، للوصول الى توافق تام أساسه الحوار لحل الأزمة السياسية الراهنة بالبلاد، لافتاً إلى ضرورة الإسراع في استكمال هياكل الفترة الانتقالية.

وأوضح أسامة سعيد عضو المجلس الرئاسي بالجبهة الثورية الناطق الرسمي في تصريح صحفي، أن الاجتماع ناقش مقترح قيادات الجبهة الثورية للأزمة السياسية الراهنة من واقع مسؤوليتها الوطنية عبر مبادرة وطنية لإدارة حوار شامل والاعتراف بالشراكة بين المكون العسكري وكافة المكونات السياسية لإدارة الفترة الانتقالية.

وأبان الناطق الرسمي أنّ الاجتماع أمّن على ضرورة التوافق حول اختيار حكومة واختيار رئيس وزراء ومناقشة قضايا الحكم والدستور والانتخابات، مشيراً إلى ان قيادات الجبهة بصدد تنظيم لقاءات مع الفرقاء السياسيين خلال الأيام القادمة.