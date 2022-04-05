بدء محاكمة كوشيب أمام المحكمة الجنائية الدولية

متابعات: السوداني

افتتحت، اليوم، المحاكمة في قضية المدعي العام ضد علي محمد علي عبد الرحمن (علي كوشيب) أمام الدائرة الابتدائية الأولى في المحكمة الجنائية الدولية (المحكمة)، المؤلفة من القاضية جوانا كورنر، رئيسة هيئة المحكمة، والقاضية رين ألابيني – غانسو والقاضية ألثيا فيوليت أليكسيس وندسور.

ووُجهت إلى كوشيب 31 تهمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يُدعى ارتكابها في دارفور، السودان، بين أغسطس 2003 وأبريل 2004 على الأقل.

واستهلت المحاكمة بتلاوة التهم الموجهة ضد كوشيب. وتأكدت الدائرة الابتدائية من أن المتهم يفهم طبيعة التهم. ودفع المتهم ببراءته من جميع التهم.

وأخذ الكلمة كل من المدعي العام للمحكمة كريم أ. أ. خان مستشار الملكة والوكيل الأول للمدعي العام جوليان نيكولز لتقديم مرافعات افتتاحية. وسيلي ذلك تصريح، دون قَسَمٍ، للمدعى عليه ثم سيعرض الممثلون عن المجني عليهم، المحامون ناتالي فون وستنغهاوسن وناصر محمد أمين عبد الله وأناند شاه ملاحظات سريعة.

ومن المقرر أن يشرع شاهد الإثبات الأول في الإدلاء بشهادته في السادس من ابريل.

معلومات أساسية

نُقل عبد الرحمن (علي كوشيب) إلى عُهدة المحكمة الجنائية الدولية في 9 يونيو 2020، بعد أن سلم نفسه طواعية في جمهورية أفريقيا الوسطى. ومثل عبد الرحمن أمام المحكمة الجنائية الدولية مثولاً أولياً في 15 يونيو 2020. وعُقدت جلسة اعتماد التهم أمام الدائرة التمهيدية الثانية في الفترة من 24 إلى 26 مايو 2021. وفي 9 يوليو 2021، أصدرت الدائرة التمهيدية الثانية بالإجماع قرارًا يعتمد جميع التهم التي وجهها المدعي العام إلى عبد الرحمن، وأحالته إلى المحاكمة أمام دائرة ابتدائية. وتتضمن التهم الإحدى والثلاثين تعمدُ توجيه الهجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم تلك، باعتباره جريمة حرب؛ والقتل العمد الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب؛ وجريمة الحرب المتمثلة في النهب؛ وجريمة الحرب المتمثلة في تدمير ممتلكات العدو؛ والأفعال اللا إنسانية الأخرى التي تشكل جريمة ضد الإنسانية؛ وجريمة الحرب المتمثلة في الاعتداء على الكرامة الشخصية؛ والاغتصاب باعتباره جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب؛ والنقل القسري الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية؛ والاضطهاد الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية؛ والتعذيب الذي يُشكِّل جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب؛ وجريمة الحرب المتمثلة في المعاملة القاسية؛ والشروع في القتل العمد الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب.