الترويكا: أجرينا مُحادثات صريحة وبنّاءة مع البرهان

الخرطوم: السوداني

أجرى أعضاء الترويكا اليوم – سفراء المملكة المتحدة والولايات المتحدة والنرويج -، محادثات مع رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح برهان.

وقالت الترويكا: “إن المحادثة كانت صريحة وبنّاءة مع البرهان، وقد أعربنا عن دعم الترويكا القوي لعملية الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (الإيقاد) لتسهيل الحوار السياسي بقيادة سودانية، والذي سيؤدي إلى تشكيل حكومة انتقالية مدنية ذات مصداقية”.

وأضافت الترويكا: “أكدنا من جديد على أهمية تدابير بناء الثقة.. كما أعربنا عن دعمنا القوي لتفويض بعثة يونيتامس الذي وافق عليه مجلس الأمن الدولي، وعمل الممثل الخاص للأمين العام فولكر بيرتس لتنفيذ تفويض متعدد الأبعاد يدعم تطلعات الشعب السوداني إلى السلام والتنمية والديمقراطي”.