لجنة الأطباء المركزية: ارتقت روح الشهيد/ الطيب عبدالوهاب، 19 سنة. إثر إصابته برصاصة أطلقتها قوات السلطة الانقلابية خلال قمعها لمليونية 6 أبريل بمدينة شرق النيل بولاية الخرطوم، اخترقت الرصاصة الشريان الفخذي وخرجت بالإلية

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By alsudani 0
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