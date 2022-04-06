لجنة الأطباء المركزية: ارتقت روح الشهيد/ الطيب عبدالوهاب، 19 سنة. إثر إصابته برصاصة أطلقتها قوات السلطة الانقلابية خلال قمعها لمليونية 6 أبريل بمدينة شرق النيل بولاية الخرطوم، اخترقت الرصاصة الشريان الفخذي وخرجت بالإلية أخبار السودانأهم الاخبار By alsudani On 7 أبريل, 2022 12:18 ص - 0 شارك نشر الخبراضغط للطباعة (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على Telegram (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على WhatsApp (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)