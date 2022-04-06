لجنة الأطباء المركزية: ارتقت روح الشهيد/ الطيب عبدالوهاب، 19 سنة. إثر إصابته برصاصة أطلقتها قوات السلطة الانقلابية خلال قمعها لمليونية 6 أبريل بمدينة شرق النيل بولاية الخرطوم، اخترقت الرصاصة الشريان الفخذي وخرجت بالإلية