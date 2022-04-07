المحكمة تبرئ بروف إبراهيم غندور وأنس عمر والجزولي ومعمر موسى وآخرين









الخرطوم: السوداني

أصدرت المحكمة اليوم حكماً، ببراءة رئيس حزب المؤتمر الوطني المحلول إبراهيم غندور، والقيادي بالحزب أنس عمر، ورئيس حزب دولة القانون محمد علي الجزولي، ومعمر موسى وميخائيل بطرس وعادل يوسف السماني وآخرين، في البلاغ رقم 5984، بمحكمة الإرهاب، التي يرأسها مولانا علي عثمان، الذي أمر بالإفراج الفوري عنهم.

يُذكر أن نيابة جرائم الإرهاب وجهت لهم تهماً بالتخطيط لعمليات تفجير في الخرطوم، من خلال اعترافات الشاهد عماد الحواتي، والذي تراجع عن شهادته أمام المحكمة، وبرر ذلك بأنه تعرّض للتهديد.

واستقبلت جموع كبيرة من الإسلاميين بروفيسور إبراهيم غندور أمام باب السجن؛ بالتكبير والتهليل، بينما ضاقت داره بجموع المهنئين بإطلاق سراحه.