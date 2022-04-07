غندور: نُريد أن تكون حاضنة الحكومة الانتقالية كل الشعب السوداني وعلينا أن ننسى ماضي النزاعات الخلافات

الخرطوم: السوداني

قال رئيس حزب المؤتمر الوطني المحلول، بروفيسور إبراهيم غندور، إن البلاد تحتاج لكل فردٍ من أفرادها “فحافظوا عليها وانسوا الخلافات”.

وأضاف غندور في سلسلة تغريدات على حسابه في “تويتر”، مساء اليوم، عقب إطلاق سراحه: “علينا أن نذكر أن هذا ليس أول تغيير بثورة شعبية وانقلاب حدث؛ هذا التغيير الثالث؛ كان في أكتوبر وحضرناه وكان في أبريل وكذلك حضرناه.. ولكن في كل مرة كانت الحاضنة (كل) الشعب السوداني للفترة الانتقالية”.

‏ومضى في القول: “نحن نُريد أن تكون حاضنة الحكومة الانتقالية كل الشعب السوداني وليست أحزاباً بعينها؛ وبذلك بإذن الله يمضي كل الشعب في الطريق إلى قيام انتخابات تختار مَن تختاره ويرتضي بحكمه الجميع، وكلنا بإذن الله تعالى كسودانيين ندعم هذا التوجُّه ونقف معه ونقف خلفه”.

‏وختم حديثه: “علينا أن ننسى الماضي، وأن ننسى النزاعات، وأن ننسى الخلافات لأنّ هذا البلد هو الذي ولدنا عليه وتربّينا فيه”.