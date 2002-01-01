Connection refused

خطأ في إنشاء اتصال بقاعدة البيانات

إما أن يعني هذا أن اسم المستخدم وكلمة المرور الموجودان في ملف wp-config.php غير صحيحين أو أننا لا نستطيع الإتصال بخادم قاعدة البيانات على localhost . وهذا قد يعني أن الخادم المُضيف لقاعدة البيانات متوقف.

هل أنت متأكد أنك تملك اسم المستخدم وكلمة المرور الصحيحين؟

هل أنت متأكد بأنك كتبت اسم المُضيف الصحيح؟

هل أنت متأكد أن خادم قاعدة البيانات قيد التشغيل؟

إن لم تكن متأكدًا من ما تعنيه هذه المصطلحات فلربما عليك مراسلة المُضيف، إذا احتجت لأي مساعدة يمكنك دائمًا زيارة منتديات ووردبريس للدعم الفني.