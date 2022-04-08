إبراهيم الصافي الزعيم

أثار شعر رأسي خوفاً وفزعاً عنوان خبر نشرته (المجرة برس) حول تصريح للبرهان يوشك أن يُخرج القلوب من أقفاصها الصدرية، وضع محرر المجرة العنوان في قالبٍ مُزعج ومخيف؛ ربما عمدَ إلى الإثارة أو إلى تنبيه المشفقين على وطن اسمه (السودان)، تقول مفردات الخبر: “تصريح خطير .. البرهان: البلاد تعاني من جوع وغلاء وجشع وقبلية”.

واستهلت (المجرة) مقدمة خبرها باعتراف البرهان بأن بلاده: “تواجه صراعات قبلية، وجشع وغلاء في الأسعار، واقتصاد متدهور، وجوع يعاني منه الشعب السوداني، وانفراط في عقد الأمن”، تصريح خطير فعلاً – إن صحت الرواية – يُقرِّبنا من الحالة اللبنانية، فساحتنا المائجة بالخلافات السياسية، وبطغيان القبلية والمناطقية تستنسخ نهج ديموقراطية لبنان.

وأرجع رئيس الدولة، وقمة هرمها، سبب هذه الأوضاع المزرية إلى: “رفض وممانعة السياسيين للجلوس للحوار والتفاوض”. واختتم الخبر بعبارة متوسلة وضارعة ومستعطفة وجهها صاحب الصولجان إلى رافضي الحوار: “انظروا إلى حال الشعب السوداني، وكفوا عن المزايدة والمكابرة”. هذه العبارة المستجدية توحي بأن ثمة عجزٍ ما في كابينة القيادة و (قِلَّة حيلة) في مستويات الحُكم، فإن حجب المعنيون نظرهم عن حال الشعب السودان؛ فسيستعصي الداء ولا دواء في (صيدلية) القرار الداخلي، وبالتالي يلزم استيراد العلاجات لمشكلة السودان المزمنة من الخارج، ولعل في التصريح تلميحاً بالاستعانة (بأصدقاء السودان)، وتحذيراً من مغبَّة الفشل وانهيار الوطن حال المزايدة والمكابرة، إذن إنقاذ الوطن – بحسب هذا التصريح – يكمن في رقَّة قلوب ساستنا، وما تمور به من مشاعر الشفقة على مواطن اشتدت عليه وطأة المؤونة فقصمت ظهره، ورضَّت عظامه، وهتكت عفافه، وأراقت ماء وجهه، وأسلمته إلى ما لم يعتد عليه من المسكنة والانكسار.

وثمة سؤال يطرح نفسه: أين أعضاء مجلس السيادة (كوحدة عضوية) من مثل هذه التصريحات ومضامينها التي تستبطن تهديدات لكيان الدولة ووجودها على الخارطة؟

نعم يا ريس، “لا أحد لديه مصلحة في أن يجوع الشعب السوداني، ولا أحد لديه مصلحة أن ينفرط عقد الأمن”؛ إلا ما ظهر جليًّا من تفريط أو عدم مبالاة المتحكمين في إدارة دفَّة الحُكم في بلادنا!!.. (اللهم اخرس الألسنة من استعجال إعلان الإفلاس).