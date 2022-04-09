تدشين مشروع خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين في السودان وجنوب السودان

دشنت الملحقية الدينية بسفارة المملكة بالخرطوم، أمس، مشروع خادم الحرمين الشريفين، لتفطير الصائمين في السودان وجنوب السودان، بفندق السلام روتانا.

وقال سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان، علي بن حسن جعفر، أن برنامج تفطير الصائمين هو جزء من المشاريع التي وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بإقامتها في شهر رمضان الكريم في عدد من الدول، مؤكدا ان توجيهات قيادة المملكة هي دائما تلمس الإحتياجات و تعزيز قيم التراحم والتكافل مع الأشقاء.

مشيرا إلى تنفيذ عدد من المشروعات الخيرية عبر مركز الملك سلمان ورابطة العالم الإسلامي وغيرها من المنظمات السعودية في عدد من الولايات السودانية خلال الأيام الماضية، مؤكدا استمرار المملكة في دعم السودان خاصة في المجالات الإنسانية والإقتصادية في إطار العلاقات الإنسانية الممتدة بين البلدين الشقيقين.

من جانبه ثمن، وزير الشئون الدينية والاوقاف، جهود المملكة المستمرة في المجال الخيري والإنساني من خلال منظماتها الخيرية في جميع أنحاء العالم وفي السودان على وجه الخصوص، مشيراً إلى أن المشروع سيسهم في سد حاجة العديد من الأسر في رمضان وخاصة الشرائح الضعيفة.