الأمم المتحدة ومنظمات محلية تبحثان تنسيق الاستجابة للعنف الجنسي

الخرطوم : هبة علي

قالت مديرة وحدة مكافحة العنف ضد المرأة، سلمى إسحاق، لـ(السوداني)، إن الفريق العامل المعني بالعنف الجنسي، الذي يضم الأمم المتحدة وشركاء المجتمع المدني المحلي والوحدة الحكومية لمكافحة العنف ضد المرأة التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، يواصل عقد اجتماعات منتظمة لتنسيق الاستجابات للعنف الجنسي وتعزيزها، واستجابةً لهذا النمط من العنف الجنسي ضد المرأة .

وأوضحت سلمى ان الاجتماعات شملت عقد اجتماع مع مكتب الممثل الخاص للأمين العام المعني بالعنف الجنسي في حالات الصراع في وقت سابق من هذا الشهر، مشددة على أن اللجان الحكومية المعنية بالتحقيق في ادعاءات الانتهاكات لم تسفر عن نتائج ملموسة حتى الآن .

وكانت سلمى اسحاق قد خضعت للتحقيق في بلاغ مدون ضدها في نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة بالخرطوم قُبيل يومين وتم إطلاق سراحها بالضمانة.

وأكدت سلمى أن البلاغ المدون ضدها بسبب تقرير رئيس بعثة يونيتامس؛ فولكر بيرتس الذي قدمه أمام مجلس الأمن مؤخرًا والذي أشار فيه إلى حالات اغتصاب وقعت خلال فض التظاهرات الرافضة لانقلاب 25 أكتوبر