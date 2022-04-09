الخرطوم : نظام جديد لمتابعة أطفال المايقوما

الخرطوم : السوداني

وجه مديرعام وزارة التنمية الاجتماعية بولاية الخرطوم د. عثمان بشير طمبل ، الإدارات والهيئات التابعة للوزارة ، بتعزيز الشراكات الأفقية والرأسية مع المنظمات الوطنية والأجنبية التي تتقاطع مشروعاتها مع برامج الوزارة كاليونسيف والوكالة الإيطالية للتنمية ومنظمة تنمية المعاقين الدولية لحل المعوقات التي تواجه الأطفال خاصة الأطفال اللاجئين والأطفال من ذوي الإعاقة.

ووجه طمبل بضرورة عمل إعداد نظام جديد لمتابعة الأطفال بدار الطفل اليتيم بالمايقوما عبر الباحثين النفسيين والاجتماعيين بعد الدوام الرسمي لتقييم وتقويم عملية التنشئة الاجتماعية السليمة للأطفال.

وشدد خلال اجتماع للوزارة على ضرورة الاهتمام بالتدريب في المراكز الاجتماعية بالمحليات للاستفادة من الموارد المحلية عبر استخدام تقنية الخارطة المجتمعية.

وكشف طمبل عن تفاهمات مع حكومة الولاية لحل القضايا والمعوقات التي تواجه مؤسسة التنمية الاجتماعية وهيئة تنمية الصناعات والأعمال الصغيرة لدورها في إحداث التنمية بالولاية بإنشاء مشاريع كمية ونوعية تساهم في تحسين أوضاع الناس وزيادة دخلهم وانعكاس ذلك بشكل طيب في زيادة الدخل القومي