بعد تجاوز الـ100 ألف إصابة… فحص ذاتي ومنزلي للإيدز في السودان

الخرطوم: السوداني

أعلنت الجمعية السودانية المتعايشين مع الإيدز بولاية الخرطوم، عن طرح مسحة بالفم غرض الفحص الذاتي والمنزلي للإيدز الذي تجاوزت الإصابات به في الولاية الـ 100 ألف من الرجال والفتيات والأطفال.

وقالت الجمعية بحسب وكالة السودان للأنباء، إن الفحص الذاتي للإيدز سيتوفر قريبا بالسودان وسيتم فحص الإيدز منزليا وذلك عبر أخذ مسحة من الفم، ثم وضعها في علبة تحتوي على محلول معين، لتظهر نتائج هذا الفحص خلال 20 دقيقة تقريبًا.

وتصل عضوية الجمعية السودانية لرعاية المتعايشين مع الإيدز في ولاية الخرطوم إلى نحو ألفي عضو من جملة 100 ألف مصاب مسجل لدى وزارة الصحة وتعمل الجمعية من أجل رفع الوعى وتوفير الدعم النفسي واﻻجتماعي لمصابي نقص المناعة وتقليل الوصم والتعايش الإيجابي.