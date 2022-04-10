وزير الداخلية يؤكد تطوير الخدمات الشرطية للمواطنين

الخرطوم : السوداني

أكد وزير الداخلية المكلف، الفريق أول عنان حامد محمد ؛ اهتمام رئاسة قوات الشرطة بترقية وتطوير كافة الأعمال الشرطية الخدمية الخاصة بالمواطنين من خلال تفعيل برامج التدريب المستمر ورفع القدرات لكافة منسوبي الشرطة، باعتبار أن التدريب يحافظ على الممتلكات ويقلل الأخطاء في العمل.

وقال الفريق عنان لدى مخاطبته بمنسوبي هيئة التدريب وإداراتها العامة التابعة لها أن الخطط التدريبية الممنهجة والمدروسة تسهم في التخطيط السليم لكل أعمال الشرطة وجعلها مواكبةً باستخدام التقنية تقليلاً للوقت والجهد، داعياً لمزيد من بذل الجهد حتى يتم تنفيذ كل الخطط خلال الفترة القادمة