(662) مليون دولار أداء الاستثمارات الزراعية بالهيئة العربية

الخرطوم : ابتهاج متوكل

بلغ اداء الاستثمارات الزراعية، للهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، في الشركات القائمة والمشروعات قيد التأسيس والتنفيذ نحو 662 مليون دولار أمريكي، خلال ٢٠٢١م، بما يعادل نسبة %91 من رأس مال الهيئة المدفوع، وتشمل هذه الاستثمارات 53 شركة، تختص بإنتاج السلع الغذائية الأساسية في الفجوة الغذائية العربية،

واستعرض رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، محمد عبيد المزروعي، لدى مخاطبته الاجتماع، الـ(٤٦) لمجلس مساهمي الهيئة، بمدينة جدة السعودية، وذلك ضمن الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، انجازات الهيئة لعام 2021م، وقال إن صافي أرباح الهيئة بلغت نحو 26.1 مليون دولار أمريكي، وأن حقوق المساهمين ارتفعت إلى نحو 1.01 مليار دولار أمريكي، موضحا أن البرنامج الاستثماري للهيئة للعام 2022 تم إعداده على ضوء، موجهات الخطة الاستراتيجية للاستثمارات الزراعية للهيئة للفترة 2021 -2025م، للاستثمار في مشروعات جديدة واخرى قائمة، وزيادة رؤوس أموال بعض الشركات، وبرامج التأهيل والتوسعة لبعض الشركات القائمة، بالإضافة إلى تمويل برامج القروض الدوارة لصغار ومتوسطي المزارعين في عدد من الدول العربية، واضاف : اداء الاستثمارات الزراعية خلال ٢٠٢١م، بلغت قيمته في الشركات القائمة والمشروعات قيد التأسيس والتنفيذ نحو 662 مليون دولار أمريكي، تعادل نسبة %91 من رأس مال الهيئة المدفوع، وتشمل هذه الاستثمارات 53 شركة تختص بإنتاج السلع الغذائية الأساسية في الفجوة الغذائية العربية،

وذكر المزروعي، أن الهيئة نفذت في مجال البرامج الإنمائية ونقل التقانات الزراعية الحديثة، نحو 40 برنامجا تنمويا، وبلغ عدد المستفيدين من هذه البرامج نحو 77,423 مستفيد، ثم تحقيق زيادة كبيرة في إنتاجية المحاصيل نتيجة لاستخدام الحزم الزراعية الحديثة بنسبة فاقت 150%، وساهمت هذه البرامج في تطور واتساع المساحات المزروعة، مشيرا إلى أن الهيئة شاركت في مؤتمرات وندوات وملتقيات ومعارض عربية و دولية، كذلك توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.