استقرار أسعار السلع الاستهلاكية وركود بالأسواق

الخرطوم : عبير جعفر

تشهد اسواق العاصمه الخرطوم استقرارا في اسعار السلع وركودا حادا في الحركة الشرائية، وعزا بعض التجار الركود الغلاء وشراء المواطن السلع ما تكفي حاجة لشهر رمضان.

قال رئيس شعبة تجار الجملة بأم درمان فتح الله حبيب الله في حديثه لـ(السوداني) إن هنالك استقرارا في أسعار السلع الاستهلاكية ووفرة في كافة اصناف السلع، مبينا سعر جركانة زيت الفول عبوة (36) رطل استقرت في (19-20) إلى (16) الف جنيه لسعر الجملة أما سعر التجزئة (20) للجركانة أما سعر زيت صباح عبوة (4) وربع بسعر (6٫250) للجركانة وسعر الكرتونة (16) لتر بسعر(25) الف جنيه وسعر العصائر(10) ظرف اورنج بسعر (4) آلاف جنيه وجركانة روزانا (1٫250)، اشار إلى ركود الحركة الشرائية بالاسواق.

اكد تاجر سلع ببحري الهادي اسماعيل على استقرار أسعار السلع نتيجة للوفرة انخفاض أسعار العملات، مبينا سعر رطل زيت الفول استقر في سعر (600) جنيه أما سعر الجركانة الكبيرة عبوة (36) رطل من(16٫5) إلى (16) الف جنيه، متوقعا المزيد من تراجع أسعار السلع بتراجع اسعار العملات، ولفت إلى استمرار الكساد بالاسواق

وفي ذات السياق قال تاجر سلع بالخرطوم ادريس مامون إن تراجع أسعار العملات انعكست ايجابا على تراجع أسعار كافة اصناف السلع الاستهلاكية المحلية والمستوردة،مبينا سعر زيت صباح عبوة (1) لتر من (1٫800) الى (1٫500) جنيه وجركانة الفول الكبيرة (16) الف جنيه، متوقعا المزيد من تراجع اسعار السلع الاستهلاكية بالاسواق بتراجع أسعار العملات فيما استقر سعر دقيق زادنا بكتات (10) كيلو (7) آلاف جنيه .