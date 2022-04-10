ترتيبات لحلج القطن محليا بالنيل الأزرق

الخرطوم : رحاب فريني

كشفت قيادات بتنظيمي القلعة والمحريب بولاية النيل الازرق عن خطة لاستجلاب محلج للقطن بغرض حلج القطن بالولاية إضافة إلى استفادة الولايات الاخرى في حلج اقطانهم بجانب استجلاب محلب للالبان، واكدوا أن قانون تنظيمات مهن الإنتاج الزراعي والحيواني أتاح لهم الاستيراد والتصدير للمدخلات الزراعية، مشيرين إلى زيارتهم لدولة تركيا كانت بغرض استيراد آليات ومداخلات زراعية، كاشفين عن تعاقدهم مع شركات كبرى لاستيراد حاصدات لمحصول القطن إضافة إلى زراعات ورشاشات بجانب الأسمدة والمبيدات، إضافة إلى تلقي أعضاء التنظيمين لدورة تدريبية في مجال الاستثمار وإدارة الأعمال في الاقتصاد الزراعي والمزارع الرعوية، واكدوا أن الهدف من التنظيمات بغرض حذو الدول المتقدمة .

وكشف رئيس تنظيم القلعة النوعي العمدة رابح الناير عن توقيع تنظيمي القلعة والمحريب مع شركات كبرى بدولة تركيا لاستيراد الآليات والمدخلات الزراعية، وأكد في حديثه لـ (السوداني) أن مذكرة التفاهم شملت الحصول على الحاصدات والزراعات وآليات حصاد القطن والزراعات الهوائية والرشاشات، مشيرا إلى زيارتهم معرض الآليات والمدخلات الزراعية، إضافة إلى زيارة المزارع الرعوية، مؤكدا تلقيهم دورة تدريبية في مجال الاستثمار وإدارة الاعمال في الاقتصاد الزراعي والمزارع الرعوية، مؤكدا اتفاقهم على شراء 15حاصدة زراعية وعدد 15 حاصدة خاصة بالتراكتر، إضافة إلى استيراد آليات ومداخلات واسمدة ومبيدات، كاشفا عن فتح مكتب لتنظيمي القلعة والمحريب بغرض التنسيق لارسال المدخلات بفتح حساب في بنك الزراعات التركي، مؤكدا أن هدفهم بالشراكات لزيادة الإنتاج والإنتاجية، كاشفا عن مساحة تنظيم القلعة التي زرعت في الموسم الصيفي المنصرم بلغت 200 الف فدان بزيادة 60%، مشيرا إلى زراعة 100 الف فدان قطن ومتبقي المساحة زرعت بمحاصيل مختلفة السمسم والذرة وفول الصويا وزهرة الشمس وحب البطيخ، وأكد التوجه لزراعة محاصيل الصادر وتوطين التقانة وعمل صناعات تحويلية باستجلاب محالج لحلج القطن بالولاية .

من جانبه اكد رئيس تنظيم المحريب النوعي عبدالحليم أحمد ابو شنب أن الهدف من التنظيم زراعة محاصيل نقدية بغرض الصادر، وأكد الاستفادة من قانون أصحاب مهن الإنتاج الزراعي والحيواني لجهة أنه أتاح لهم استيراد المدخلات الزراعية والتصدير، ودعا كافة الولايات بأن تحذو حذوهم للاستفادة من محاصيلهم، وأعلن عن فتح مكتب في كل من استنبول والخرطوم وإقليم النيل الازرق بغرض التنسيق للاستيراد والتصدير، مشيرا إلى أن زيارتهم لتركيا بغرض استجلاب الحصادات والأسمدة والمبيدات، وقال في حديثه لـ (السوداني) إن تنظيمي القلعة والمحريب يعملان تحت شعار (من رأى ليس كمن سمع) واعلن عن خطة زراعية في الموسم القادم لزراعة محاصيل الصادر ممثلة في القطن، السمسم، وزهرة الشمس، والذرة، وفول صويا، وحب البطيخ، وطالب حكومة المركز بوضع سياسات محفزة ومرنة للصادر ذلك من أجل استجلاب محالج ومعاصر زيوت، وأعرب عن أمله في أن يحذو حذو الدول المتقدمة .