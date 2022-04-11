الإصلاح الآن: الإسلاميون هم من يستحقون حكم البلاد

الخرطوم : وجدان طلحة

قال المستشار السياسي لرئيس حركة (الإصلاح الآن)، أسامة توفيق، إن من يستحق حكم البلاد هم الاسلاميون لأنهم اذكياء، مشيراً إلى أن الإسلاميين والشيوعيين هما فقط من لديهما فكر متقدم في السياسة.

وأضاف توفيق، لـ(السوداني): “تكررت للمرة الثانية عبارة (اذهب للقصر رئيساً وسأذهب للسجن حبيساً)، وتم استخدام القحاتة على نطاق واسع (وشالوا وش القباحة) في رفع الدعم وتعويم الجنيه”، وتابع :”الإسلاميون أصحاب (الرصة والمنصة)، ونفذوا بالقحاتة مهمة رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب”.