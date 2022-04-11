تصدير (53) ألف رأس من الضأن الحي للسعودية

الخرطوم : ابتهاج متوكل

أعلنت الإدارة العامة للمحاجر وصحة اللحوم، بوزارة الثروة الحيوانية الاتحادية، عن تصدير (٥٣) ألف و(٢٢٥) رأساً من الضأن الحي، و(٩٣) رأساً من الإبل إلى السعودية، وبنسبة مناعة فاقت (٨٠٪) خلال اليومين الماضيين.

وأكد مدير عام المحاجر، د.علي آدم، جاهزية إدارته في التفتيش والتحقين والحجر البيطري للماشية واللحوم، وإحكام الرقابة على الصادر في الموانئ البرية والبحرية والجوية، مؤمناً على الدور الذي تقدمه الكوادر الطبية البيطرية والفنية العاملة بالوزارة، وتجويدهم للأداء في المحاجر ومراكز التفتيش بالولايات.

وقال، في تصريح صحافي أمس، إن المحاجر جاهزة لاستقبال اي إعداد موجهة للصادر.

يذكر أن السوق السعودي، يعد من أكبر الأسواق العربية المستوردة للضان السوداني، ومن الأسواق التي تربطها علاقات تجارية تاريخية، إضافة إلى قربها من ميناء بورتسودان.