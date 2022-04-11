من بينها السودان: منحة لتمويل (الطاقة من الصحراء) بدول شرق أفريقيا

الخرطوم: السوداني

وافق صندوق التنمية الأفريقي، أمس، على منحة قدرها (5.5) ملايين دولار لمنظمة (الإيقاد) لتمويل المرحلة الثانية من مشروع الطاقة من الصحراء ، حيث وافق مجلس إدارة صندوق التنمية الأفريقي على مساعدة فنية بقيمة (5.5) ملايين دولار لبدء إطلاق مبادرة الصحراء إلى الطاقة الرائدة في بلدان منطقة شرق أفريقيا بكل من جيبوتي، إريتريا، إثيوبيا والسودان.

ويُعرف باسم مشروع الطاقة الإقليمي لشرق إفريقيا، وسيتم تمويله من خلال نافذة الصالح العام الإقليمية (15ADF) التابعة لصندوق التنمية الأفريقي، ويعمل المشروع على تطوير دراسات فنية لمجمعات الطاقة الشمسية الإقليمية.

وقال الأمين العام لـ(لإيقاد)، د. ورقني قبيهو، إن مشروع الصحراء إلى الطاقة يعالج فجوات الاستثمار في الطاقة المتجددة بالمنطقة، ويقلل من الآثار السلبية لتغير المناخ، ويؤدي إلى تنويع مزيج الطاقة الذي يؤدي إلى توفير وتأمين الطاقة.