لجنة الطوارئ الاقتصادية برئاسة حميدتي تناقش أزمة المياه بالخرطوم

الخرطوم: السوداني

عقدت لجنة الطوارئ الاقتصادية برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أوّل، محمد حمدان حميدتي، اجتماعها بالقصر الجمهوري اليوم، وبحثت التحديات والعقبات التي تعترض عمل هيئة مياه ولاية الخرطوم.

وأمّن الاجتماع على ضرورة توفير خدمات المياه لمواطني الولاية وإيجاد الطرق المثلى والحلول الناجعة لحل أزمة المياه.

وحضر الاجتماع عضو مجلس السيادة د. عبد الباقي عبد القادر الزبير، ووزيرا المالية والطاقة والنفط ووالي ولاية الخرطوم المكلف ومدير الأمن الاقتصادي وأعضاء اللجنة.

ووجّه حميدتي، بشراء الطلمبات الغاطسة لسد النقص، وضمان انسياب المياه، مُؤكِّداً ضرورة التنسيق الكامل مع الإدارة العامة للكهرباء لضمان توفير التيار الكهربائي بصورة مستمرة لتشغيل الطلمبات – بحسب ما أورده إعلام مجلس السيادة.

وأوضح مدير عام هيئة مياه ولاية الخرطوم، المهندس محمد علي العجب في تصريح صحفي، أن الاجتماع ناقش الحلول المقترحة لحل أزمة المياه، ووضع الخطط والبرامج الإسعافية المقترحة بما يضمن تنفيذها في وقت وجيز.

وأشار مدير عام هيئة مياه ولاية الخرطوم، إلى الخطط متوسطة وطويلة المدى التي تم وضعها، والتي تتضمن الاستفادة من المحطات النيلية وجعلها محطات أساسية للمياه، وبشّر العجب مواطني الولاية بمعالجات سريعة وعاجلة لأزمة مياه الشُرب بالولاية خلال الأيام القليلة المقبلة.